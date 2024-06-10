Недорубова Александра Сергеева 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недорубова Александра Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Недорубов Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Недорубов Иван Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Недорубов Иван Иванов

Отец ребёнка: Недорубов Иван Николаев

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Недорубова) Иванида (Наила) Иванова

Отец ребёнка: Недорубов Иван Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1871 ст.

Сын: Недорубов Николай Иванов

Отец ребёнка: Недорубов Иван Николаев

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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