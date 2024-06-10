Недорубова Александра Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Недорубов Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Недорубов Иван Николаев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Недорубов Иван Николаев
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Недорубова) Иванида (Наила) Иванова
Отец ребёнка: Недорубов Иван Николаев
Рождение ребёнка
03.12.1871 ст.
Отец ребёнка: Недорубов Иван Николаев
Смерть
Неизвестно