Космина Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космина Александр Васильевич
Мать ребёнка: Космина (Цимбал) Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жовтяк (Космина) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Космина (Цимбал) Елизавета Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Космина (Цимбал) Елизавета Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно