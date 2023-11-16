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Космина Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космина Александр Васильевич

Мать ребёнка: Космина (Цимбал) Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жовтяк (Космина) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Космина (Цимбал) Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космина Иван Васильевич

Мать ребёнка: Космина (Цимбал) Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Космина (Цимбал) Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Космина (Цимбал) Елизавета Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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