(Solomon) Sarah
Место рожденияLondon, Greater London, England, United Kingdom
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1891
London, Greater London, England, United Kingdom
Супруг(-а): Sarah Solomon
Рождение ребёнка
22.07.1892
Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion
London Adelphe Tenace Strand, London
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Grace
Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion
London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Catherine G
Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion
London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Adelaide
Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion
London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion
London, Greater London, England, United Kingdom
Место жительства
1901
101 Bis St Out, Saint Botolph Without Bishopsgate, London, England
Место жительства
02.04.1911
88. Queens Road, Peckham, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Assisting in Business
Смерть
Неизвестно