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(Solomon) Sarah

Место рождения

London, Greater London, England, United Kingdom

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

1892 г.р.
Около 1894 г.р.
Около 1895 г.р.
Около 1896 г.р.
Около 1898 г.р.

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АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

London, Greater London, England, United Kingdom
Бракосочетание
Около 1891

Муж: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion

London, Greater London, England, United Kingdom
Супруг(-а): Sarah Solomon
Рождение ребёнка
22.07.1892

Сын: Goldsmith Leon Arundel

Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion

London Adelphe Tenace Strand, London
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Grace

Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion

London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Catherine G

Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion

London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Adelaide

Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion

London, Greater London, England, United Kingdom
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Goldsmith Joel Themans

Отец ребёнка: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion

London, Greater London, England, United Kingdom
Место жительства
1901
101 Bis St Out, Saint Botolph Without Bishopsgate, London, England
Место жительства
02.04.1911
88. Queens Road, Peckham, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Assisting in Business
Смерть
Неизвестно
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