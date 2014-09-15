Попова (Трусова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Трусова) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1950

Дата смерти

15.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1950

Отец: Трусов Василий Иванович

Мать: Трусова Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
21.06.1976

Дочь: Ковалева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.07.1980

Дочь: Букина Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.08.1986

Сын: Попов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич

Смерть
15.09.2014
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