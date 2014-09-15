Попова (Трусова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1950
Дата смерти15.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1950
Рождение ребёнка
21.06.1976
Дочь: Ковалева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.1980
Дочь: Букина Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.08.1986
Сын: Попов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич
Смерть
15.09.2014