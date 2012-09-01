Сатонин Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСатонин Геннадий Иванович

Сатонин Геннадий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1939

Дата смерти

01.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1939

Отец: Сатонин Иван Николаевич

Мать: Сатонина Акилина Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатонина (Король) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
09.07.1960

Сын: Сатонин Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: Сатонина (Король) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
30.08.1970

Дочь: Червова (Сатонина) Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Сатонина (Король) Валентина Степановна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
01.09.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.