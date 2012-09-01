Сатонин Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1939
Дата смерти01.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1960
Сын: Сатонин Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: Сатонина (Король) Валентина Степановна
Рождение ребёнка
30.08.1970
Дочь: Червова (Сатонина) Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Сатонина (Король) Валентина Степановна
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
01.09.2012