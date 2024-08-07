Лебедева (Захарова) Лариса Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.05.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1940
Отец: Захаров Фёдор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1961
Дочь: Лебедева Екатерина Алектиновна
Отец ребёнка: Лебедев Алектин Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1963
Сын: Лебедев Александр Алектинович
Отец ребёнка: Лебедев Алектин Александрович
Череповец, город Череповец, Вологодская область