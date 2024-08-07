Лебедева (Захарова) Лариса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Захарова) Лариса Федоровна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

27.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1940

Отец: Захаров Фёдор Андреевич

Мать: Захарова Мария Николаевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Алектин Александрович

Рождение ребёнка
03.12.1961

Дочь: Лебедева Екатерина Алектиновна

Отец ребёнка: Лебедев Алектин Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1963

Сын: Лебедев Александр Алектинович

Отец ребёнка: Лебедев Алектин Александрович

Череповец, город Череповец, Вологодская область

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