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Щетинин Платон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

08.01.1782 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1669 и 1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: Щетинин Андрей Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Щетинин Герасим Платонович

Мать ребёнка: не указана

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Щетинин Григорий Платонович

Мать ребёнка: не указана

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Щетинин Иван Платонович

Мать ребёнка: не указана

Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
08.01.1782 ст.
Кривка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
ГАЛО-114-4-2

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