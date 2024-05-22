Щетинин Платон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735 ст.
Дата смерти08.01.1782 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.
Отец: Щетинин Андрей Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Сын: Щетинин Герасим Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Щетинин Григорий Платонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.01.1782 ст.
ГАЛО-114-4-2