Полюшкина Феодосия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
23.08.1912 ст.
Отец ребёнка: Полюшкин Федот Федотович
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно