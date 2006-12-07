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Холоденко Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

07.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929

Отец: Холоденко Василий Прохорович

Мать: Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Холоденко Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: Подгорная Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.08.1965

Дочь: Башкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна

Смерть
07.12.2006

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