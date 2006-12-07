Холоденко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1929
Дата смерти07.12.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Холоденко Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: Подгорная Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.08.1965
Дочь: Башкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна
Смерть
07.12.2006