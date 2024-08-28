Козлов Сергей Васильевич 19.09.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1952

Отец: Козлов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1976

Дочь: Певень (Козлова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Людмила Николаевна

Владивосток
Рождение ребёнка
17.12.1981

Дочь: Шнейдер (Козлова) Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Людмила Николаевна

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