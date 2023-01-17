Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
1886
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Клейменова (Гулевских) Агриппина Константиновна
Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов
Рождение ребёнка
1892
Сын: Гулевских Павел Константинович
Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов
Рождение ребёнка
1895
Сын: Гулевских Павел Константинович
Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гулевских Алексей Константинович
Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гулевских Петр Константинович
Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Гулевских) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гулевских Сергей Константинович
Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Гулевских) Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов
Смерть
Неизвестно