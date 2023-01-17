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Гулевских (Бельских) Мария Тимофеевна

Место рождения

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Бельских Тимофей Иванов

Мать: Бельских Александра Андреева

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1886

Муж: Гулевских Константин Гаврилов

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Клейменова (Гулевских) Агриппина Константиновна

Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов

Рождение ребёнка
1892

Сын: Гулевских Павел Константинович

Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гулевских Павел Константинович

Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гулевских Алексей Константинович

Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гулевских Петр Константинович

Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Гулевских) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гулевских Сергей Константинович

Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Гулевских) Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Гулевских Константин Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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