Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1916
Дочь: Кунина Борисова Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Кунин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1918
Дочь: Кунина Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Кунин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунин Николай Константинович
Отец ребёнка: Кунин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Кунин Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно