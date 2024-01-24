Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1916

Дочь: Кунина Борисова Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Кунин Константин Николаевич

Залужье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.03.1918

Дочь: Кунина Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Кунин Константин Николаевич

Залужье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунин Николай Константинович

Отец ребёнка: Кунин Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Кунин Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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