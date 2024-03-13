Смирнов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горских Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1946
Дочь: Смирнова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Горских Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Смирнова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Горских Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1951
Сын: Смирнов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Горских Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1955
Сын: Смирнов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Горских Зинаида Ивановна
Смерть
1970