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Смирнов Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горских Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1946

Дочь: Смирнова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Горских Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Смирнова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Горских Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1951

Сын: Смирнов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Горских Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1955

Сын: Смирнов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Горских Зинаида Ивановна

Смерть
1970

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