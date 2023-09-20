Горбунова (Рыжкова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Рыжкова) Федосья

Место рождения

Коммунар?

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Рыжков Савватей

Мать: Жаркова Ефросинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Анатолий

Отец ребёнка: Горбунов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горбунова) Анна

Отец ребёнка: Горбунов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Алексей

Отец ребёнка: Горбунов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Владимир

Отец ребёнка: Горбунов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Виктор

Отец ребёнка: Горбунов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Демьян

Отец ребёнка: Горбунов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Семен

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шмакова (Горбунова) Мария

Отец ребёнка: Горбунов Семен

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Самарина (Горбунова) Шура (Александра)

Отец ребёнка: Горбунов Семен

Смерть
1979

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