Горбунова (Рыжкова) Федосья
Место рожденияКоммунар?
Дата рождения1905
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Рыжков Савватей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Анатолий
Отец ребёнка: Горбунов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горбунова) Анна
Отец ребёнка: Горбунов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Алексей
Отец ребёнка: Горбунов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Владимир
Отец ребёнка: Горбунов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Виктор
Отец ребёнка: Горбунов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Демьян
Отец ребёнка: Горбунов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Семен
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шмакова (Горбунова) Мария
Отец ребёнка: Горбунов Семен
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Самарина (Горбунова) Шура (Александра)
Отец ребёнка: Горбунов Семен
Смерть
1979