Беззубова Евлампия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти29.05.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Беззубов Григорий Домианович
Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Рождение ребёнка
До 1881
Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Петухов Михаил Домианович
Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: (Беззубова) Наталья Домиановна
Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Петухов Василий Домианович
Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович
Смерть
29.05.1913