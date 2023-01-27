Беззубова Евлампия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова Евлампия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

29.05.1913

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Беззубов Григорий Домианович

Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Петухов Федор Домианович

Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Петухов Михаил Домианович

Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: (Беззубова) Наталья Домиановна

Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Петухов Василий Домианович

Отец ребёнка: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
29.05.1913
Громково, Богородский, Московская область

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