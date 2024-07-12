Бекбулатов Альфарид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекбулатова) Майя (Мадина)
Мать ребёнка: Бекбулатова (Абдулина) Диля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бекбулатова) Надежда
Мать ребёнка: Бекбулатова (Абдулина) Диля
Смерть
2015