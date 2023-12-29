Рыбаков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1888
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1888
Отец: Щирин Гавриил
Мать: Рыбакова Иулиания
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рыбаков Николай
Мать ребёнка: Рыбакова (Бутузова) Екатерина
Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1923
Дочь: Москаленко (Рыбакова) Татьяна
Мать ребёнка: Рыбакова (Бутузова) Екатерина
Смерть
1931