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Рыбаков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1888

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1888

Отец: Щирин Гавриил

Мать: Рыбакова Иулиания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова (Бутузова) Екатерина

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Сын: Рыбаков Николай

Мать ребёнка: Рыбакова (Бутузова) Екатерина

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1923

Дочь: Москаленко (Рыбакова) Татьяна

Мать ребёнка: Рыбакова (Бутузова) Екатерина

Смерть
1931

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