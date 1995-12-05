Пермяков Сергей Ваильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1947
Дата смерти05.12.1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947
Отец: Пермяков Василий
Мать: Пермякова Капиталина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Лариса
Мать ребёнка: Пермякова Тамара Георгиевна
Рождение ребёнка
12.01.1977
Дочь: Пермякова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Пермякова Тамара Георгиевна
Смерть
05.12.1995