Пермяков Сергей Ваильевич 13.09.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пермяков Сергей Ваильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1947

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1947

Отец: Пермяков Василий

Мать: Пермякова Капиталина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Лариса

Мать ребёнка: Пермякова Тамара Георгиевна

Рождение ребёнка
12.01.1977

Дочь: Пермякова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Пермякова Тамара Георгиевна

Смерть
05.12.1995

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