Михайлова Феодосия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти28.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Михайлов Никифор Акимович
Отец ребёнка: Михайлов Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайлов Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Лукерья Акимовна
Отец ребёнка: Михайлов Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов ? Акимович
Отец ребёнка: Михайлов Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Аким
Смерть
28.11.1967
Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд