Михайлова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Феодосия

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Место рождения

Борисовка, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

28.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисовка, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Михайлов Никифор Акимович

Отец ребёнка: Михайлов Аким

Борисовка, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Иван Акимович

Отец ребёнка: Михайлов Аким

Борисовка, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Лукерья Акимовна

Отец ребёнка: Михайлов Аким

Борисовка, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов ? Акимович

Отец ребёнка: Михайлов Аким

Борисовка, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Аким

Смерть
28.11.1967
Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
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