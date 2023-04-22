Селицкий Франц Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1976
Дочь: Селицкая Светлана Францевна
Мать ребёнка: Селицкая (Напылова) Любовь Константиновна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра