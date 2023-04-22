Селицкий Франц Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селицкий Франц Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селицкая (Напылова) Любовь Константиновна

Рождение ребёнка
15.12.1976

Дочь: Селицкая Светлана Францевна

Мать ребёнка: Селицкая (Напылова) Любовь Константиновна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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