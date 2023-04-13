Шмульян Соломон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмульян Соломон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Шмульян Моисей

Мать: Шмульян Ида

Смерть
1997
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