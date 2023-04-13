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Шмульян Соломон
Шмульян Соломон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1997
Пол
Мужской
Отец
Шмульян Моисей
1888 г.р.
Мать
Шмульян (Шмульян) Ида
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Шмульян Моисей
Мать:
Шмульян Ида
Смерть
1997
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