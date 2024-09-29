Костерина (Дюжева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерина (Дюжева) Александра

Костерина (Дюжева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костерин Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костерин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
08.10.1959

Дочь: (Костерина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Костерин Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.