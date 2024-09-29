Костерина (Дюжева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костерин Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1959
Дочь: (Костерина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Костерин Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область