Наталья Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Дарья Козмина
Отец ребёнка: Козма Федоров
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Козьмин
Отец ребёнка: Козма Федоров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Николай Козмин
Отец ребёнка: Козма Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Федоров
Смерть
Неизвестно