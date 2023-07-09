Наталья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Дарья Козмина

Отец ребёнка: Козма Федоров

Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Козьмин

Отец ребёнка: Козма Федоров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Николай Козмин

Отец ребёнка: Козма Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Федоров

Смерть
Неизвестно
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