Екатерина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Афанасьева

Екатерина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1733

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: не указан

Иоанн Яковлевич (1733 — 1803) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник села Якимовского Ростовского уезда. Жена его Ирина Петровна (1734-?), дочь пономаря Петра Ивановича. Дети: Иллари... Показать все
Смерть
1783

Мы используем куки для улучшения работы сайта.