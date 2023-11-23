Екатерина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: не указан
Иоанн Яковлевич (1733 — 1803) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник села Якимовского Ростовского уезда. Жена его Ирина Петровна (1734-?), дочь пономаря Петра Ивановича. Дети: Иллари... Показать все
Смерть
1783