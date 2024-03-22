Андреев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Владимир Владимирович

Андреев Владимир Владимирович

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

15.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1969 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1985

Отец: Андреев Владимир

Мать: Андреева Татьяна Викторовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Софья

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
?.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Софья

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Софья

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close