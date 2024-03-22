Андреев Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения15.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1985
Отец: Андреев Владимир
Рождение ребёнка
2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Софья
Рождение ребёнка
?.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Софья
Место жительства
Неизвестно