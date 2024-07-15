Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1905 ст.

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.
1906 г.р.

Дети

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Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1905 ст.

Отец: Цыпышев Иван Евграфович

Мать: Цыпышева Анна Евфимиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпышева -Будилова Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыпышева Афанасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпышева Афанасия Васильевна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпышева Афанасия Васильевна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпышева Афанасия Васильевна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпышева Афанасия Васильевна

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпышева -Будилова Пелагея Федоровна

Новобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыпышева -Будилова Пелагея Федоровна

Новобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1954
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

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