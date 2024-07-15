Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1905 ст.
Дата смерти1954
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1905 ст.
Отец: Цыпышев Иван Евграфович
Мать: Цыпышева Анна Евфимиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
16.02.1931
Рождение ребёнка
25.10.1933
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1937
Рождение ребёнка
06.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыпышева -Будилова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цыпышева -Будилова Пелагея Федоровна
Смерть
1954
Магнитка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область