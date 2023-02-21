(Bubis) Rivka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bubis) Rivka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Bubis Moshko

Мать: Bubis Enta

Смерть
Неизвестно
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