Кулягина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулягина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1921

Дочь: Суковенко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кулягин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулягина Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Кулягин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулягина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кулягин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулягин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Кулягин Андрей

Смерть
Неизвестно
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