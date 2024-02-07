Алексеева (Крылова) Марина Леонидовна
Место рожденияБольшая Выла
Дата рождения09.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1991
Отец: Крылов Леонид
Мать: Крылова Людмила Юрьевна
Большая Выла
Образование
По 2014
ЧГУ им. Ульянова
Факультет информатики и вычислительной техники
Бракосочетание
?.07.2015
Муж: Алексеев Александр
Рождение ребёнка
09.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Александр
Рождение ребёнка
06.?.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Александр
Место жительства
Неизвестно