Алексеева (Крылова) Марина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Крылова) Марина Леонидовна

Место рождения

Большая Выла

Дата рождения

09.03.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1969 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1991

Отец: Крылов Леонид

Мать: Крылова Людмила Юрьевна

Большая Выла
Образование
По 2014
ЧГУ им. Ульянова
Факультет информатики и вычислительной техники
Бракосочетание
?.07.2015

Муж: Алексеев Александр

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Александр

Рождение ребёнка
06.?.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Александр

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
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