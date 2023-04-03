Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Семен

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Савина) Анна

Отец ребёнка: Савин Семен

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Савина) Марфа

Отец ребёнка: Савин Семен

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Савина) Екатерина

Отец ребёнка: Савин Семен

Смерть
Неизвестно

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