Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Семен
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Савина) Анна
Отец ребёнка: Савин Семен
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Савина) Марфа
Отец ребёнка: Савин Семен
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Савина) Екатерина
Отец ребёнка: Савин Семен
Смерть
Неизвестно