Коттилайнен (Хуопалайнен) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коттилайнен (Хуопалайнен) Анна Адамовна

Место рождения

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

06.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.10.1929

Муж: Коттилайнен Иван Абрамович

Рождение ребёнка
23.09.1931

Сын: Коттилайнен Арво-Эйно Иванович

Отец ребёнка: Коттилайнен Иван Абрамович

Рождение ребёнка
10.06.1933

Дочь: (Коттилайнен) Ивановна

Отец ребёнка: Коттилайнен Иван Абрамович

Рождение ребёнка
29.03.1935

Сын: Коттилайнен Ойва Иванович

Отец ребёнка: Коттилайнен Иван Абрамович

Смерть
Неизвестно

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