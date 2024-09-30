Коттилайнен (Хуопалайнен) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения06.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1929
Рождение ребёнка
23.09.1931
Сын: Коттилайнен Арво-Эйно Иванович
Отец ребёнка: Коттилайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
10.06.1933
Дочь: (Коттилайнен) Ивановна
Отец ребёнка: Коттилайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
29.03.1935
Сын: Коттилайнен Ойва Иванович
Отец ребёнка: Коттилайнен Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно