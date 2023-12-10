Новицкая (Покровская) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовицкая (Покровская) Екатерина Дмитриевна

Новицкая (Покровская) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Покровский Дмитрий Андреевич

Мать: Покровская Серафима Федоровна

Бракосочетание
Около 1878

Муж: Новицкий Константин Александрович

Упоминание
1881
Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
1881: Ф.1155. Оп.1. Д.100. Л.752о-753 Метрическая книга с.Георгиевского, О родившихся, 1881 Елена Родители: Села Георгиевского Георгиевской церкви Священник Алексей Егоров Архангельский и законная жен... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close