Новицкая (Покровская) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
Около 1878
Упоминание
1881
Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
1881: Ф.1155. Оп.1. Д.100. Л.752о-753 Метрическая книга с.Георгиевского, О родившихся, 1881 Елена Родители: Села Георгиевского Георгиевской церкви Священник Алексей Егоров Архангельский и законная жен... Показать все
Смерть
Неизвестно