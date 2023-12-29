Селивонов Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти06.01.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Селивонов Григорий Кондратьев
Мать: Селивонова ?
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1862 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
08.01.1862 ст.