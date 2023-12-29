Селивонов Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонов Тимофей Григорьевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1836

Дата смерти

06.01.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Селивонов Григорий Кондратьев

Мать: Селивонова ?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
06.01.1862 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
08.01.1862 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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