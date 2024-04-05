Kędzior (Sowa) Marianna 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kędzior (Sowa) Marianna

Место рождения

Przyjmy

Дата рождения

1823

Дата смерти

30.12.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Sowa Józef

Мать: Sowa (Deptuła) Anna

Przyjmy
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kędzior Jakub

Рождение ребёнка
27.04.1849

Дочь: Zadroga/Zadrożna (Kędzior/Kędziorek/Kędzierska) Anna Kędziorek/Kędzierska/

Отец ребёнка: Kędzior Jakub

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Kędzior) Wiktoria

Отец ребёнка: Kędzior Jakub

Sielc, Mazowsze, Rosja
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Kędzior) Katarzyna

Отец ребёнка: Kędzior Jakub

Sielc, Mazowsze, Rosja
Смерть
30.12.1853

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