Kędzior (Sowa) Marianna
Место рожденияPrzyjmy
Дата рождения1823
Дата смерти30.12.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Sowa Józef
Мать: Sowa (Deptuła) Anna
Przyjmy
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kędzior Jakub
Рождение ребёнка
27.04.1849
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Kędzior) Wiktoria
Отец ребёнка: Kędzior Jakub
Sielc, Mazowsze, Rosja
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Kędzior) Katarzyna
Отец ребёнка: Kędzior Jakub
Sielc, Mazowsze, Rosja
Смерть
30.12.1853