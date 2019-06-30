Шанько Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанько Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2019

Отец: Шанько Александр Владимирович

Мать: Шанько Екатерина Владимировна

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