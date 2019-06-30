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Шанько Игорь Александрович
Шанько Игорь Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.2019
Пол
Мужской
Отец
Шанько Александр Владимирович
1977 г.р.
Мать
Шанько (Ларина) Екатерина Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2019
Отец:
Шанько Александр Владимирович
Мать:
Шанько Екатерина Владимировна
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