Букреева Евфросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева Евфросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Букреев Иларион Петров

Отец ребёнка: Букреев Петр

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Домника Петрова

Отец ребёнка: Букреев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Петр

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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