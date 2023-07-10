Кузнецова (Дементьева) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Дементьева) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1901 ст.

Муж: Кузнецов Федор Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.

Дочь: Анисия Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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