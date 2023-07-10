Кузнецова (Дементьева) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.09.1901 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.
Дочь: Анисия Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Флорович
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Флорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно