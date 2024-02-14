Полуэктов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полуэктова (Полуэктова) Елена

Рождение ребёнка
26.08.1922

Дочь: Коваленко (Полуэктова) Антонина

Мать ребёнка: Полуэктова (Полуэктова) Елена

Смерть
1937

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