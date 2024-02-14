Полуэктов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полуэктова (Полуэктова) Елена
Рождение ребёнка
26.08.1922
Дочь: Коваленко (Полуэктова) Антонина
Мать ребёнка: Полуэктова (Полуэктова) Елена
Смерть
1937