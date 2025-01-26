Меньщиков Александр Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Меньщиков Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньщиков Александр Александрович

Мать ребёнка: Меньщикова Матрена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньщикова Матрена Сергеевна

Рождение ребёнка
20.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меньщикова Матрена Сергеевна

Бачатский, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.03.1948

Сын: Меньщиков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Меньщикова Матрена Сергеевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
10.10.1985
Бачатский, Беловский, Кемеровская область
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга.

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