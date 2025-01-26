Меньщиков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньщиков Александр Александрович
Мать ребёнка: Меньщикова Матрена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меньщикова Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
22.03.1948
Сын: Меньщиков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Меньщикова Матрена Сергеевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
10.10.1985
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга.