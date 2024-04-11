Довгард Белла Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгард Белла Исааковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Довгард Матвей Иосифович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Элеонора Матвеевна

Отец ребёнка: Довгард Матвей Иосифович

Эвакуация
1942
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довгард Матвей Иосифович

Смерть
Неизвестно
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