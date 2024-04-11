Довгард Белла Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Довгард Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Элеонора Матвеевна
Отец ребёнка: Довгард Матвей Иосифович
Эвакуация
1942
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно