Ковалева (Васильева) Елена Емельяновна (Васильевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Васильева) Елена Емельяновна (Васильевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1838

Муж: Ковалев Евтихий Евставьевич

Рождение ребёнка
15.07.1839

Дочь: Марина Евтихиевна (Евтихьева)

Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич

Рождение ребёнка
07.09.1841

Сын: Ковалев Иван Евтихиевич (Евтихьев)

Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
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