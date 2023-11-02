Ковалева (Васильева) Елена Емельяновна (Васильевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1838
Рождение ребёнка
15.07.1839
Дочь: Марина Евтихиевна (Евтихьева)
Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич
Рождение ребёнка
07.09.1841
Сын: Ковалев Иван Евтихиевич (Евтихьев)
Отец ребёнка: Ковалев Евтихий Евставьевич
Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно