Некрасова (Гончукова) Дарья Стефанова 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Гончукова) Дарья Стефанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гончуков Стефан Михаилов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Федор Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Некрасова) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1828

Сын: Некрасов Петр Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.07.1831

Сын: Некрасов Ермолай Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Некрасова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Василий Федорович

Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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