Некрасова (Гончукова) Дарья Стефанова
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Гончуков Стефан Михаилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Некрасова) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
03.08.1828
Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
21.07.1831
Сын: Некрасов Ермолай Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Некрасова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Некрасов Василий Федорович
Отец ребёнка: Некрасов Федор Дмитриев
Смерть
Неизвестно