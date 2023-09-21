(Носкова) Наталья Владимировна
женский, родилась 19.03.1972, Нововятск, Кировская область, РСФСР
ОтецНосков Владимир Николаевич14.08.1954 г.р.
МатьНоскова (Мясникова) Людмила Ивановна30.07.1954 г.р.
Супруги
Свечкин Андрей Викторович02.09.1981 г.р.
Дети
(Свечкина) Дарья Андреевна06.12.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1972
Нововятск, Кировская область, РСФСР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
21.11.2004
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.2010
Дочь: (Свечкина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Свечкин Андрей Викторович
Электросталь, Электросталь, Московская область