(Носкова) Наталья Владимировна 19.03.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Носкова) Наталья Владимировна

Автор
ЮН
Носкова Ю.

женский, родилась 19.03.1972, Нововятск, Кировская область, РСФСР

Отец
Носков Владимир Николаевич14.08.1954 г.р.
Мать
Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна30.07.1954 г.р.
Супруги
Свечкин Андрей Викторович02.09.1981 г.р.
Дети
(Свечкина) Дарья Андреевна06.12.2010 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1972

Отец: Носков Владимир Николаевич

Мать: Носкова (Мясникова) Людмила Ивановна

Нововятск, Кировская область, РСФСР

Развод
Неизвестно

Муж: Свечкин Андрей Викторович

Бракосочетание
21.11.2004

Муж: Свечкин Андрей Викторович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.12.2010

Дочь: (Свечкина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Свечкин Андрей Викторович

Электросталь, Электросталь, Московская область

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