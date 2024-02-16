Разживина (Котова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
1959
Сын: Разживин Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Разживин Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Тягина Людмила Вячеславовна
Отец ребёнка: Разживин Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Разживина Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Разживин Вячеслав Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно