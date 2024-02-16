Разживина (Котова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживина (Котова) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Котов Яков Михайлович

Мать: Котова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Разживин Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Разживин Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Тягина Людмила Вячеславовна

Отец ребёнка: Разживин Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Разживина Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Разживин Вячеслав Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разживин Вячеслав Дмитриевич

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