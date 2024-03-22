Сафронова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Евдокия

Место рождения

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.

Дочь: Ремизова Прасковья Анкудиновна

Отец ребёнка: Евстратов Анкудин

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.12.1877 ст.

Сын: Стефан Анкудинович

Отец ребёнка: Евстратов Анкудин

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.

Дочь: Стефанида Анкудиновна

Отец ребёнка: Евстратов Анкудин

Чепурино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстратов Анкудин

Смерть
Неизвестно
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