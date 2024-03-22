Сафронова Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.
Дочь: Ремизова Прасковья Анкудиновна
Отец ребёнка: Евстратов Анкудин
Рождение ребёнка
12.12.1877 ст.
Сын: Стефан Анкудинович
Отец ребёнка: Евстратов Анкудин
Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.
Дочь: Стефанида Анкудиновна
Отец ребёнка: Евстратов Анкудин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстратов Анкудин
Смерть
Неизвестно