Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chiplakov Гимнопуло Адам Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Chiplakov Лазарь

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1890

Сын: Chiplakov Лазарь Адамович

Мать ребёнка: Феодора

Рождение ребёнка
03.03.1909 ст.

Дочь: Chiplakova Афина Адамовна

Мать ребёнка: Chiplakova Каллиопия Константиновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Chiplakov Милтиади Адамович

Мать ребёнка: Chiplakova Каллиопия Константиновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Chiplakova Варвара Адамовна

Мать ребёнка: Chiplakova Каллиопия Константиновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Chiplakova Каллиопия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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