Панкин Никифор Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкин Никифор Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкина (Суворова) Прасковья Климановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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