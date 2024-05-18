Репкин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1908
Дата смерти24.12.1987
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патутина Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова
Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова
Смерть
24.12.1987