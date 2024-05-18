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Репкин Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1908

Дата смерти

24.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908

Отец: Репкин Василий Севостьянович

Мать: Репкина Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патутина Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова

Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Репкина (Ратькина) Пелагея Егорова

Смерть
24.12.1987

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