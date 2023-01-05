Нарваткина Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарваткина Раиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушкин Алексей Ипполитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Нарваткин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарваткин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Нарваткин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарваткин Владимир

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