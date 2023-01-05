Нарваткина Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якушкин Алексей Ипполитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Нарваткин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарваткин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Нарваткин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нарваткин Владимир