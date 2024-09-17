Воронина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1937
Дочь: Морозова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1939
Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно