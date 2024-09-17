Воронина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Егор Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1937

Дочь: Морозова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.04.1939

Сын: Морозов Юрий Егорович

Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Егор Иванович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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